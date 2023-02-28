وفاة طفلة أثناء استئصال «اللوز» في مركز طبي خاص بالمنوفية 

توفيت طفلة، في الصف السادس الابتدائي، أثناء إجراء عملية استئصال «اللوز» في أحد المراكز الطبية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، حيث تدهورت حالتها الصحية أثناء العملية، وحاولت أسرتها إنقاذ حياتها ونقلها إلى مستشفى بركة السبع لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وفاة طفلة في بركة السبع

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين أن الطفلة المتوفاة تدعى «ا.ا»، 12 عاما، وتوفيت أثناء إجراء عملية اللوز في مركز خاص لطبيب شهير بمدينة بركة السبع.

وتم التحفظ علي الجثمان ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي في شبين الكوم، لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد وفاة طفلة أثناء إجراء عملية اللوز، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان المركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وسؤال أسرة الطفلة والطبيب.

عقوبة الخطأ الطبي في القانون

وأكد المحامي أيمن مرسي لـ«الوطن»، أن عقوبة الخطأ الطبي من العقوبات المنصوص عليها في القانون، موضحا أن العقوبة الحبس والغرامة في حال ثبوت الخطأ الطبي.