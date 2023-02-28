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النقض ترفض طعن مالكي «شقة الزمالك» على حكم حبسهما

كتب:

بسمة عبدالستار
12:56 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
محتويات شقة الزمالك

محتويات شقة الزمالك

قضت محكمة النقض، اليوم، برفض جلسة الطعن المُقدمة من مالكي شقة الزمالك، على حكم حبسهما بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة الاتجار في الآثار.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين «مالك شقة الزمالك، وزوجته» بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما ومصادرة المضبوطات، لاتهامهما بالاتجار في الآثار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«شقة الزمالك».

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، في وقت سابق، حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة الاتجار في الآثار، واعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة «محمد علي».

وخلال البيان الصادر من النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أوضح فيه أنّ هذه الآثار تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلا عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة «محمد علي» الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

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