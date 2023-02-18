محكمة النقض ترفض طعن «طبيب الكركمين» على حكم حبسه لمدة عام

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام واحد بعد أن كان عامين مع الشغل.

انتحال صفة طبيب

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، وأسندت له عدة تهم، كان من بينها انتحال صفة طبيب بشري، وذلك على غير الحقيقة، وتعمده خداع المتعاملين معه من المرضى، فضلا عن إعلانه منتجات صحية غير مسجلة في وزارة الصحة أو دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

التهم الموجهة

وكانت إدارة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، تلقت بلاغا في 27 أكتوبر من عام 2021، يفيد بانتحال أحمد أبو النصر المعروف إعلاميًا بـ«طبيب الكركمين»، صفة طبيب بشري والترويج لأعشاب وأدوية مخالفة للاشتراطات الصحية، وبعمل التحريات تبين أنه لديه قناة على موقع «يوتيوب» ومنصات أخرى يروج فيها للأدوية وأنه معالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية.