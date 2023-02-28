مصر تعرب عن تعازيها للبرازيل في ضحايا الفيضانات

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات وانزلاق التربة جنوب شرق البلاد، والتي أسفرت عن العشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين.

كما تقدمت مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بصادق التعازي لذوي الضحايا، متمنية سرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب البرازيل في هذا المصاب الأليم.