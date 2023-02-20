فيضانات وانهيارات أرضية تقتل 36 شخصا في البرازيل (فيديو)

قال مسؤولون برازيليون إن الفيضانات والانهيارات الأرضية، الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، تسببت في حدوث دمار هائل في البرازيل، وخلفت 36 قتيلا حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا.

مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات

ونشرة قناة «سكاي نيوز» عربية، فيديو، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أظهر الدمار الذي لحق بمناطق متفرقة في البرازيل.

فيما قالت قالت حكومة ولاية «ساو باولو»، اليوم الاثنين، في بيان لها، إن 36 شخصا لقوا مصرعهم في مدينة ساو سيباستياو، بينما توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في مدينة أوباتوبا المجاورة.

مياه الفيضانات تغمر شوارع مدينة إلهابيلا البرازيلية وتتسبب بانهيارات في الطرق#البرازيل #شاهد_سكاي pic.twitter.com/Dn91nDNIHk — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 20, 2023

وتعتبر مدن «ساو سيباستياو»، و«أوباتوبا»، و«إيلابيلا»، و«بيرتيوجا» الأكثر تضررا من الكوارث الطبيعية، حيث إن فرق الإنقاذ تكافح الآن للعثور على المفقودين والجرحى وأشخاص تخشى وفاتهم تحت الأنقاض، في حين قال فيليبي أوغوستو، رئيس بلدية «ساو سيباستياو»، إن فرق الإنقاذ لا تستطيع الوصول إلى عدة مواقع، واصفا الوضع بأنه «فوضوي»، مشيرا إلى أن عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، إضافة إلى انهيار 50 منزل في المدينة بسبب الانهيارات الأرضية.

هطول الأمطار الغزيرة تجاوز 600 ملم في يوم واحد

وفي سياق متصل، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، عبر «تويتر» إنه سيزور المنطقة اليوم، فيما قالت حكومة ولاية «ساو باولو» إن هطول الأمطار في المنطقة تجاوز 600 مليمترا خلال يوم واحد، مضيفة أن منسوب الأمطار في مدينة «بيرتيوجا» وحدها وصل إلى 687 مليمترا.

وشهدت البرازيل هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، خلال عطلة نهاية الأسبوع، نجمت عنها فيضانات واسعة وانهيارات أرضية، أسفرت عن مقتل 36 شخصا حتى الآن، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الاثنين.