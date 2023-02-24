ارتفاع عدد ضحايا فيضانات البرازيل إلى 54 شخصا

أعلنت السلطات البرازيلية، ارتفاع عدد ضحايا زلزال الأمطار التي ضربت الساحل الشمالي لساو باولو الواقعة في جنوب شرق البرازيل، إلى نحو 54 شخصا، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وأوضحت السلطات أن الأشخاص منقسمين إلى 53 من منطقة ساو سيباستياو، وشخص واحد من منطقة أوباتوبا، وتم التعرف علي 47 جثة منقسمين إلى 16 رجلاً و16 امرأة و15 طفلا.

فيضانات في البرازيل

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام البرازيلية، أن فريق الإنقاذ يواصل البحث عن المفقودين، ويعمل أكثر من 800 شخص من الجنود والمسعفين في المناطق الأكثر تضرر.

خروج أكثر من 3 آلاف شخص من منازلهم

ويعد الساحل الشمالي لساو باولو هو أغنى منطقة بالبرازيل، وأثر الفيضان فيها وسبّب انهيارات أرضية كما نزح أكثر من 3 آلاف شخص من منازلهم خوفا من خطر الانهيارت الأرضية.