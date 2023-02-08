جفاف أراضي البرازيل والأرجنتين يمنح الأفضلية للذرة الأمريكية في 2023

لا تزال مبيعات وصادرات الذرة الأمريكية حتى الآن في موسم 2022- 2023 أقل من 50% من تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية المنخفضة جدًا، والبالغة 1.925 مليار بوشل (وحدة قياس سلع) في يناير الماضي.

توقعات بإنتاج أمريكي أقل

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرها لصادرات الذرة الأمريكية لمحصول 2022- 2023 بمقدار 150 مليون بوشل من تقديراتها السابقة إلى 1.925 مليار بوشل، وهو الأدنى منذ موسم 2019- 2020، مستشهدة بالمنافسة من المصدرين الرئيسيين الآخرين، مثل أسعار الذرة بالدول المنافسة في البرازيل والأرجنتين.

الجفاف كلمة السر

وأدى الجفاف المستمر في أجزاء من الولايات المتحدة إلى مشاكل لوجستية للذرة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، وأسعار غير تنافسية، وتناقص الطلب على الصادرات، بحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.

ويعد غياب الطلب على الذرة الأمريكية من الصين أيضًا دافعًا رئيسيًا لوتيرة تصدير الذرة الأبطأ في الولايات المتحدة في عام 2023، بعد الظهور كأكبر مشترٍ للذرة الأمريكية في السنوات الماضية، حيث كان طلب الصين على الذرة منذ عام 2022 مستقراً، وفق التقرير.

طلب عالمي مرتفع

وتشير التقديرات إلى أن البرازيل أنتجت كمية قياسية من الذرة في 2021- 2020 (فبراير- يناير) عند 125.06 مليون طن متري، وفقًا لوكالة الزراعة الوطنية في البرازيل «كوناب»، وكان الطلب على الذرة البرازيلية مرتفعًا.

ومع تراجع المخزونات في البرازيل، فمن المحتمل أن يؤدي الجفاف في الأرجنتين إلى الحد من إمدادات الذرة من البلاد، ويمكن أن يعود الطلب على الذرة الأمريكية، بحسب التقرير الأمريكي.