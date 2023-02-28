منطوق حكم محكمة النقض في قضية «شقة الزمالك»

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من صاحب شقة الزمالك، وسقوط طعن زوجته على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميا بشقة الزمالك وقررت الغاء الغرامة المقررة.

وجاء في منطوق الحكم: «حكمت المحكمة، أولا: بسقوط الطعن المقدم من الطعن الثانية ماجدة محمد حامد محمود، وثانيا قبول الطعن المقدم من الطاعن أحمد عبد الفتاح حسن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وبإضافة عبارة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة مصادرة القطعة الأثرية ورفض الطعن فيما عدا ذلك».

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.