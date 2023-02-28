تأجيل طعن «مستريح الأدوات الصحية» على حكم حبسه لـ14 مارس

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن المُقدم من «مستريح الأدوات الصحية»، بالفجالة على حكم حبسه لمدة 3 سنوات، وذلك لاستيلائه على مبلغ مالي 6 ملايين جنيه، لجلسة 14 مارس المقبل.

وفي وقت سابق عاقبت محكمة جنح مستأنف القاهرة، المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وذلك للنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي 6 ملايين جنيه.

وتقدم بعدها المتهم باستئناف على حكم حبسه، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد سليمان، وتم قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات.

وبحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 3703 لسنة 2022، قيام المتهم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021، بالاستيلاء على مبلغ مالي 6 ملايين جنيه من عدد من المواطنين عن طريق النصب عليهم.

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم بالاحتيال على المواطنين وسلبهم ثروتهم بعد إيهامهم بعمل عدد من المشاريع الوهمية وإحداث أرباح لهم، وتحصل منهم على الأموال ولم يعطي لهم الأرباح أو حتي يرد أصل المبالغ المالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.