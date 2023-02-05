محاكمة مستريح الأدوات الصحية بتهمة جمع 4 ملايين جنيه اليوم

تستكمل محكمة جنح الأزبكية اليوم الأحد محاكمة مالك إحدى شركات الأدوية الصحية ونجله والمتهمين بالاحتيال والنصب على المواطنين، وهي القضية المعروفة على المستوى الإعلامي بـ«مستريح الأدوات الصحية».

تأجيل محاكمة مستريح الأدوات الصحية

وكانت محكمة جنح الأزبكية قد أجلت محاكمة المتهم ونجله يوم الأحد الموافق 15 من شهر يناير الماضي، وهي القضية رقم 3703 لعام 2022، إلى جلسة اليوم من أجل الإعلان بالدعوى المدنية.

بلاغ إلى النائب العام

وتعود بداية الواقعة عندما تقدم محامي الضحايا المنصوب عليهم ببلاغ إلى النائب العام، بسبب النصب على موكليه والحصول على أموالهم دون وجه حق، من جانب مالك شركة أدوات صحية ونجله، وهم «م.ح» و«ع.ظ».

تفاصيل واقعة النصب على المواطنين

خلال البلاغ الذي تقدم به المحامي ضد المتهمين، أوضح أن صاحب الشركة وابنه قد كونا تشكيلاً وخدعا المواطنين بحجة استثمار أموالهم وتوظيفها في مجال الاستيراد والتصدير للأدوات الصحية، مع إيهام المواطنين أنهم سوف يحصلون على أرباح عالية ومرتفعة بشكل مستمر ومنتظم كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يتحقق.