رفع كفاءة 6 مدارس بقرى مدينة قويسنا في المنوفية بتكلفة 34 مليون جنيه

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة، بتفقد الأعمال الإنشائية توسعات بمدرسة الشهيد عبدالسلام عبدالمجيد الابتدائية بميت أبو شيخة بمركز ومدينة قويسنا، بتكلفة تقارب 4 ملايين جنيه، وبنسبة تنفيذ 56%.

مشروعات إنشاء مدارس قويسنا

وتابع محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لحجم الأعمال الإنشائية بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لجناح جديد عبارة عن 4 أدوار جديدة ، ومن المقرر إنشاء 6 فصول جديدة ضمن أعمال التوسعات ليصبح الإجمالي 24 فصل دراسي 6 بمرحلة رياض أطفال، و18 بالمرحلة الإبتدائية علي مساحة إجمالية أكثر من 3000 مترا مربعا وسيتم الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الحالي تمهيداً لدخولها الخدمة ، ووجه المحافظ القائمين علي الأعمال بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المقرر.

نسب تنفيذ المشروعات

وأوضحت مدير عام هيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه جار تنفيذ أعمال التوسعات والإحلال الجزئي والصيانة لمدارس (تامر عبد الرؤوف جعفر للتعليم الأساسي بناحية بني غريان، ومدرسة المنصورية الابتدائية، ومدرسة الشهيد أحمد حامد عبد الدايم الإعدادية بشبرا بخوم، ومدرسة كفر أبو الحسن الابتدائي، ومدرسة عبد الله محمد عبدالسلام عيسى للتعليم الأساسي بكفر ميت العبسي)، ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بمركز ومدينة قويسنا بقيمة تعاقدية تقارب 37 مليون جنيه.