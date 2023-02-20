محافظ المنوفية ووزير التنمية المحلية يسلمان 45 كرسيا متحركا لذوي الهمم

سلّم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، 45 كرسيا كهربائيا ومتحركا لذوي الهمم، مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية، كما قاما بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين لـ50 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية، لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

تلبية مطالب المواطنين

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته بتواجده وسط أهالي محافظة المنوفية، مشيداً بجهود المحافظ وحرصه علي التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم، وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

قافلة طبية

وتفقد محافظ المنوفية والوزير سيارات القوافل الطبية، والتي تضم تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان، كما تضم القافلة التطعيم ضد فيروس كورونا والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع والأمراض المزمنة، وغيرها من المبادرات الصحية لإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية.

وأوضح المحافظ، أن جملة المساعدات النقدية التي تم تقديمها خلال الفترة من 2019 حتى الآن بلغت ما يزيد عن 36 مليون جنيه، بالتعاون مع رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني.