محافظ المنوفية: إنشاء 14 سوقا نموذجية و7 مواقف حضارية ضمن «حياة كريمة»

ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء الأسواق والمواقف النموذجية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء، لمتابعة الموقف الحالي وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لنهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

إنشاء مواقف وأسواق جديدة

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف إنشاء الأسواق والمواقف بنطاق المركزين، حيث جار إقامة 14 سوقا نموذجية بنسبة تنفيذ 84% و7 مواقف حضارية بنسبة 93%، و7 وحدات إطفاء بنسبة 86% بمركز أشمون، بالإضافة إلى إنشاء 7 أسواق نموذجية بنسبة 72% و2 موقف سيارات بنسبة 75% و3 وحدات إطفاء بنسبة 65% بمركز الشهداء لخدمة قاطني الريف المصري.

وأكد محافظ المنوفية أن إنشاء الأسواق والمواقف الحضارية ستساهم في توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة، فضلا عن القضاء على المواقف والأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة.

نقلة نوعية في المشروعات

وشدد على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز بمشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق التام مع دار الهندسة لتسريع وتيرة إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات التي تم نهو الملاحظات بها تحقيقاً للصالح العام.