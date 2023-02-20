محافظ المنوفية: المدرسة الدولية بشبين الكوم أول تجربة استثمارية بقطاع التعليم

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، زيارة ميدانية إلى المدرسة الدولية بشبين الكوم، والتي تعد إضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة، وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالمحافظة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

«آمنة»: القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لتحسين جودة التعليم

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها، وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، مشيراً إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي لكل مستجدات خطط تطوير التعليم بجميع مراحله على أرض المحافظات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالمحافظات بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

محافظ المنوفية: المدرسة الدولية أول تجربة استثمارية في قطاع التعليم

وأكد محافظ المنوفية حرصه على إنشاء وإقامة أول مدرسة دولية بشبين الكوم، وفقاً لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، مشيرًا إلى أن المدرسة مقامة على أرض فضاء أملاك دولة غير مستغلة بمساحة 5200 م2 بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري بما يتجاوز مليار و600 مليون جنيه، ويتزايد تصاعديا طول مدة حق الانتفاع.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم بدء الدراسة بالمدرسة الدولية وبلغ إجمالي عدد الطلاب 1224 طالبا وطالبة، وتضم مراحل التعليم الأساسي والثانوي، وتم تجهيز الفصول الدراسية وغرف الرسم والعيادة والمعامل الأجهزة على أحدث النظم.