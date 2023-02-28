إطلاق اسم الشيخ أبو العينين شعيشع على معهد بيلا الأزهري للبنين

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موافقة المجلس الأعلى للأزهر، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إطلاق اسم القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، علي معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين، بمدينة بيلا.

قرار المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ

وأكد المحافظ، أن قرار المجلس الأعلى للأزهر يأتي تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2022، بإطلاق اسم فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، على معهد بيلا الإعدادى الثانوى بنين، بمدينة بيلا، نظراً لمكانته في العالم العربي والإسلامي.

المحافظ يُهنئ أسرة أبو العينين شعيشع

وتقدم محافظ كفر الشيخ، بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، علي صدور قرار إطلاق اسم فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قراء مصر الأسبق، على معهد بيلا الإعدادى الثانوى بنين بمدينة بيلا، كما تقدم بالتهنئة لأسرة الشيخ الراحل وأهالي مدينة بيلا.

البدء في إجراءات تغيير اسم معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، على البدء في إجراءات تغيير اسم معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين إلي معهد الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين ببيلا، والتعامل بهذا الاسم، وتركيب لافتة جديدة، وكذلك تغيير خاتم المعهد بالاسم الجديد.

من هو الشيخ أبو العينين شعيشع؟

جدير بالذكر، أن الشيخ أبو العينين شعيشع، يُعد واحداً من أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، حيث وُلد في مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، في 12 أغسطس من عام 1922، وتوفى فى 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز الـ88 عاماً، قضى خلالها رحلة عامرة فى تلاوة القرآن الكريم فى مشارق الأرض ومغاربها.