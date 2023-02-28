المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مخدر الهيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتجاره في مخدر الهيروين بمدينة نصر.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حاز مخدر الهيروين بمدينة نصر بقصد الاتجار، كما أحرز سلاح أبيض «شفرة كتر» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

شهادة معاون المباحث

وشهد معاون مباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بدائرة القسم، أنه خلال تفقد الحالة الأمنية أبصر سيارة أجرة يقودها المتهم، سائرا بها عكس اتجاه السير الصحيح، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 8 لفافات ورقية تحوي كل منها جوهر الهيروين المخدر وسلاح أبيض «كتر»، أحرز المخدر بقصد التعاطي بها قانونا والسلاح الأبيض دون مسوغ قانوني.