عاجل.. ننشر أول صورة للشهادة الصحية الجديدة للمقبلين على الزواج

تنفرد «الوطن» بنشر أول صورة للشهادة الصحية لراغبي الزواج المميكنة، التي تصدرها وزارة الصحة والسكان للمقبلين على الزواج بعد إجراء تحاليل الزواج المحدثة في مصر 2023، وتتضمن الشهادة البيانات الأساسية وهي «الاسم والرقم القومي، النوع، الجنسية، رقم الهاتف، العنوان بالبطاقة، عنوان سكن الزوجة، والفحوصات الطبية التي أجريت من وزن وطول، والإيدز ونسبة الهيموجلوبين وضغط الدم وفحص السكر».

أول شهادة صحية لراغبي الزواج المحدثة

ووفقا للشهادة التي تنفرد «الوطن» بنسخة منها، توجد خانة مهمة وهي الاستشارات والدعم النفسي، التي عملت وزارة الصحة لتوفيرها للطرفين المقبلين على الزواج لتقديم المشورة لهم وتعريفهم بالحياة الزوجية ومفهومها وكيفية تخطي الأزمات، وكذلك الأمراض التي يمكن أن تنتقل عبر العلاقة الجنسية، مشيرة إلى أن الخط الساخن وهو 16328 والمتخصص بذلك.

وتشمل الشهادة الصحية لراغبي الزواج المحدثة، إقرار الطبيب والممرض بإعلام المنتفعين وهما الطرفان المقبلان على الزواج بنتيجة الفحص الطبي، كما يوجد إقرار من الشخص نفسه بنتيجة الفحص الطبي ومعرفة التوصيات الطبية، والمشورة التي قدمت له من خلال الفرق الطبية المختلفة داخل الوحدة الصحية والمدربة على ذلك والتوقيع، والشهادة صالحة لمدة ستة أشهر.

مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها اليوم، أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تنطلق غدا الأحد، على مستوى محافظات الجمهورية داخل 303 وحدات صحية، مشيرة إلى تزويد الوحدات الصحية بالمستلزمات الطبية الخاصة بإجراء الفحوصات الطبية، والفحوصات الطبية تستغرق ساعة واحدة ونتائج التحاليل تكون في سرية تامة لكل طرف على حدة.