عاجل.. شحاتة العرابي يعلن عودته للإذاعة بعد نشر «الوطن» لمناشدته

أعلن الإذاعي الشهير شحاتة عرابي، بشرى سارة لمحبية بتلقيه وعدا بعودته مرة أخرى لإذاعة القرآن الكريم مجددا، بعدما أحيل للمعاش عقب بلوغه السن القانونية.

عرابي يعلن عودته للإذاعة

وقال «عرابي»، لـ«الوطن»، إنّه تلقى اتصالا هاتفيا من الإعلامي حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أخبره خلاله أنّه لن يتخلى عنه، وأنّ الإذاعة لن تتخلى عن واحد من عمالقتها.

وأضاف الإذاعي شحاتة عرابي، أنّ الله استجاب لدعوات الملايين من المحبين الذين اعتادوا على سماع صوته، وأحزنهم نبأ إحالته للمعاش بعد بلوغه سن المعاش القانوني.

وتابع: «لم يبلغني أحد بشكل العودة بعد، ولكن عودتي ستكون من خلال برنامج قصير كما تمنيت خلال الأيام السابقة».

شحاتة العرابي من أفضل الأصوات

وكا قد أكد المذيع رضا عبدالسلام، رئيس شبكة القرآن الكريم، أن المذيع شحاتة العرابي من أفضل الأصوات التي مرت على إذاعة القرآن الكريم، فضلا عن أن جملته الشهيرة «إذاعة القرآن الكريم من القاهرة» لا تزال مخلدة في أذهان المصريين ومحبي إذاعة القرآن الكريم داخل الوطن العربي