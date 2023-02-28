شحاتة العرابي: سعدت بمكالمة من رئيس «الوطنية للإعلام» لعدم الاستغناء عن صوتي

أعلن الإذاعي شحاتة العرابي، المذيع السابق بشبكة القرآن الكريم، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعده خلاله بعدم الاستغناء عن صوته عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

شحاتة العربي يشكر أحمد موسى

وقدم شحاتة العربي الشكر خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للإعلامي أحمد موسى الذي أجرى مداخلة هاتفية معه عبر برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد».

وكتب: «سعدتُ بمكالمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وبمداخلة مع الإعلامي الأستاذ أحمد موسى في برنامح على مسؤوليتي الذي أكد ما وعدني به رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعدم الاستغناء عن صوتي في إذاعة القرآن الكريم ولو من خلال برنامج يسعد مستمعي إذاعة القرآن الكريم ولكن استمروا في دعواتكم حتى يتحقق لكم ما ترجون»، مختتمًا «محبكم شحاتة العرابي».

العرابي ناشد عبر «الوطن» بمنحه برنامج 5 دقائق

وكان عرابي قد بلغ الستين من عمره وأحيل للتقاعد، واستمرت مناشدات محبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاستمرار صوته كمذيع في الإذاعة.

وكان الإذاعي شحاتة العرابي، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، ناشد عبر «الوطن» بعودته إلى جمهوره من خلال برنامج مدته 5 دقائق يتولى إعداده وتقديمه بشكل مجاني، وذلك بعدما أحيل للتقاعد لبلوغه سن الستين.