منها الصيانة والأثاث.. "كونتكت" تضيف خدمات تمويلية جديدة لمظلة التمويل غير المصرفي

أضافت شركة كونتكت للتمويل، التابعة لشركة كونتكت المالية القابضة الرائدة في مجال الخدمات المالية الغير مصرفية، منتجين في محفظة التمويل الاستهلاكي الخاصة بها، ضمن إطار سعيها المتواصل لإثراء التجربة الغير مصرفية للعملاء من خلال تقديم خيارات واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع احتياجاتهم.

وأعلنت كونتكت عن إصدار منتجين جديدين، وهما تمويل الأثاث وتمويل الصيانة، فكثيرًا ما تقلق فكرة تجهيز وتأثيث المنزل باعتبارها خطوة تتطلب الكثير من الاستعدادات وادخار الأموال اللازمة للشراء، ولكن الوضع يختلف بخدمتي تمويل الأثاث و تمويل الصيانة من كونتكت.وقالت كونتكت في بيان لها اليوم أن خدمة تقسيط الأثاث ستكون من خلال جميع تجار الأثاث والأجهزة المنزلية التي سيختارها وما يريده من الأثاث والأجهزة المنزلية من أي عدد من التجار وتقديمها للشركة للحصول على موافقة للتمويل، وتتراوح مدة السداد بين ٦ أشهر حتى ٦٠ شهراً، ويصل مبلغ التقسيط إلى 2 مليون جنية بدون مقدم ، مع إمكانية السداد المعجل بعد مرور ستة أشهر.وأشار بيان كونتكت إلي منتج تمويل الصيانة فهو منتج جديد طور خصيصا لسد حاجة عملاء كونتكت لتمويل كافة أنواع الصيانة والتي ازدادت تكلفتها في الآونة الأخيرة نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام والخدمات المتعلقة بالصيانة، .وأشار البيان إلي أن المنتج الجديد بشمل تمويل الصيانة المنزلية والسيارات واي صيانات أخرى على مدة 6 أشهر وحتى 24 شهرا بدون مقدم، وبقيمة تصل إلى 1.5 مليون جنية، ويمكن أيضا للعملاء من ملاك الوحدات داخل المجمعات السكنية (الكومباوندز) أو القرى السياحية أن يستعينوا بنفس المنتج لتمويل وديعة الصيانة، حيث يشترط معظم المطورين العقاريين على العملاء سداد قيمة وديعة الصيانة بالكامل قبل تسليم الوحدة، وهكذا تسهل كونتكت على العملاء تسلم وحداتهم والاستمتاع باستثماراتهم.ومن جانبه قال السيد تامر سمير، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل، "إن إضافة منتجي تمويل الأثاث وتمويل الصيانة سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء على العملاء، وبموجب هذا سيتمكن عملاء كونتكت من الحصول على أسلوب الحياة المتطور ومساندتهم في جميع احتياجاتهم الحياتية".ومن جانبه قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، " أننا نسعى لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا وإتاحة حرية الاختيار للعميل للحصول على أكثر برنامج مريح له للتقسيط، سواء الأثاث أو الصيانة ، يأتي هذا كجزء من جهودنا المركزة لتقديم خيارات التمويل الميسرة لعملائنا في كل مكان، وسنستمر في إطلاق المنتجات التي توفر حاجة العملاء والسوق لنمكنهم من الحصول على المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم والتي يرغبون في شرائها باستخدام حلول تمويلية مرنة من خلال كونتكت".

نبذه عن كونتكت:كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خلالها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية والتأمينية. وتتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم كونتكت برامج تمويلية متنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة، وعن طريق كونتكت كريدي تك تقدم برامج تمويل السلع الاستهلاكية والخدمات، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للتخصيم. كما تقدم كونتكت خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بالسوق المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.