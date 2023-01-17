نائب رئيس البنك العقاري المصري: السوق السوداء في حالة من الشلل

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن توفير 2 مليار دولار لتلبية طلبات المستوردين خلال 3 أيام، يعكس الحركة التي حدثت في سعر الصرف، ورد فعل السوق لها، وبلا أدنى شك فإن الحركة وما نراه الآن، يدل على أن السوق السوداء لديها حالة من الشلل، وغير مصدقين لما حدث.

ارتباك بالسوق السوداء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر بشاشة «إكسترا نيوز»، أنه حدث ارتباك بالسوق السوداء وحركة وتشجع البعض وتوجه للبنوك، وجرى تغذية البنوك بالدولار، وذلك في ظل وجود شهادات الـ25% مع ازدياد العائد على أذون الخزانة لفترة عام، فرأى الأجانب أن هذا السعر مغري بالنسبة لهم.

مخاطر سعر الصرف للمستثمرين

وتابع: «كما قلت مخاطر سعر الصرف للمستثمرين ووجدوا أن الفرصة جيدة لعودتهم والاستثمار في السوق المصري، مما انعكس على توفير سيولة دولارية بالقطاع المصرفي، كما أنه بمجرد ضخ الأموال بدأت البنوك في تلبية احتياجات المستوردين ومن المتوقع أن نرى مزيدا من التحسن وضخ الأموال وانفراجة أكثر في السيولة الدولارية داخل البنوك».