أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري.. أقل من 140 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات المستعملة استقرارا خلال الفترة الماضية، بعد إعلان بعض توكيلات السيارات العالمية، التصنيع داخل مصر.

من جهته، أكد عبدالله محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أن سوق السيارات شهد استقرارا مع انتعاشا في حركة البيع والشراء، خاصة الفئات أقل من 100 ألف جنيه، وتضم محرك قوته 1600cc، وناقل حركة أتوماتيك.

ولفت «محمد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تصنيع الشركات الكبري للسيارات في مصر، يؤدي إلى توافر وانتعاش السوق خلال الفترة المقبلة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات التي يجرى تداولها في السوق، كالتالي:

رينو ميجان 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 123,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه

أوبل كورسا 2010

متوسط أسعار السيارة في السوق المحلي: 123,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه

فيات بونتو 2010

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 123,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 147,000 جنيه

بي إم دبليو 316 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 124,00 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السيارة بالسوق: 138,000 جنيه

فولكس فاغن بورا 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 141,000 جنيه

بريليانس frv كروس 2013

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه

اسبيرانزا انفي 2017

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه

سكودا اوكتافيا A4 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 125,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 136,000 جنيه

بروتون جين 2 2008

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 125,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه