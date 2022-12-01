أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري.. أقل من 140 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
01:27 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
شهدت أسعار السيارات المستعملة استقرارا خلال الفترة الماضية، بعد إعلان بعض توكيلات السيارات العالمية، التصنيع داخل مصر.
من جهته، أكد عبدالله محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أن سوق السيارات شهد استقرارا مع انتعاشا في حركة البيع والشراء، خاصة الفئات أقل من 100 ألف جنيه، وتضم محرك قوته 1600cc، وناقل حركة أتوماتيك.
ولفت «محمد» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن تصنيع الشركات الكبري للسيارات في مصر، يؤدي إلى توافر وانتعاش السوق خلال الفترة المقبلة.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات التي يجرى تداولها في السوق، كالتالي:
رينو ميجان 2005
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه
أوبل كورسا 2010
متوسط أسعار السيارة في السوق المحلي: 123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه
فيات بونتو 2010
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 147,000 جنيه
بي إم دبليو 316 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 124,00 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السيارة بالسوق: 138,000 جنيه
فولكس فاغن بورا 2000
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 141,000 جنيه
بريليانس frv كروس 2013
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه
اسبيرانزا انفي 2017
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 124,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 111,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه
سكودا اوكتافيا A4 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 125,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 136,000 جنيه
بروتون جين 2 2008
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 125,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 133,000 جنيه