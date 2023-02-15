ضمن المسئولية المجتمعية لـ طلعت مصطفى.. مدينتي تطلق مبادرة خيرية لتجميع الأدوية الفائضة

في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية، أعلن جهاز مدينتي - عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك - عن إطلاق مبادرة إنسانية في المدينة لتجميع الأدوية الفائضة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الدواء للجميع الخيرية.

وتجمع المؤسسة الخيرية الأدوية الفائضة عن حاجة الأفراد وتفرزها وتعيد توزيعها على المرضى غير القادرين. ويتواجد مندوبو مؤسسة الدواء للجميع في مدينتي بعد غد الجمعة الموافق 17 فبراير من الساعة 1:00 وحتى 6:00 مساءً في منطقة الكرافت زون.

وتعد مؤسسة الدواء للجميع الخيرية من أولى المؤسسات المتخصصة في مجال الدواء الخيري في مصر والشرق الأوسط، وتسعى إلى وضع منظومة متكاملة لعلاج المرضى المحتاجين من خلال التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات الطبية في مختلف محافظات مصر.