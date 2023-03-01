أزمة في الخضروات والفواكه ببريطانيا بسبب الأحوال الجوية وارتفاع أسعار الطاقة

حددت الأسواق في بريطانيا عدد الخضروات التي يمكن بيعها لكل شخص في ظل أزمة نقص بعض الفواكه والخضروات، ويأتي هذا بعد عام من بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في نهاية فبراير الماضي.

هناك أزمة في الأسواق البريطانية

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن هناك أزمة في الأسواق البريطانية بحسب مراقبين ومسؤولين والذين أعادوا ذلك إلى عدة أسباب منها سوء الأحوال الجوية وارتفاع أسعار الطاقة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فيما ذكرت الحكومة البريطانية إلى أن هناك ظروفا مناخية قاسية في إسبانيا وشمال إفريقيا، حيث يتم استيراد الخضروات إلى بريطانيا في هذا العام من السنة وهذا أثر على المحاصيل.

وأصدر اتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل الاتحاد التجاري الذي يتجمع فيه الباعة أن النقص سيكون مستمرا عدة أسابيع حتى يبدأ موسم النمو الزراعي في بريطانيا، وعمدت وزير البيئة في البلاد إلى تقديم اقتراح لكل البريطانيين من أقل استهلاك أقل قدر ممكن من الطماطم واللجوء إلى اللفت أيضا من أجل استخدامه، وترجع الحكومة الإنجليزية السبب إلى تغير الطقس في البلاد والمناطق التي يتم استيراد الخضروات والفواكه منها في شمال إفريقيا.