باحث سياسي لقناة «القاهرة الإخبارية»: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر على علاقتها بأيرلندا

قال الدكتور كامل حواش، الكاتب والباحث السياسي من لندن، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» أثّر بشكل مباشر في العلاقة بين المملكة المتحدة وأيرلندا.

وأضاف «حواش»، في مداخلة عبر «سكايب» بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن «بريكست» أعطى صبغة بوجود دولة ثالثة في بريطانيا، وخلق حدودًا بين أيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة وبين جمهورية أيرلندا التي هي جزء من القارة الأوروبية.

الحزب الاتحادي الديمقراطي يرفض تحركات الاتحاد الأوروبي

وذكر الباحث السياسي، أن الحزب الاتحادي الديمقراطي يرفض تحركات الاتحاد الأوروبي أو أن يكون له صفة في أيرلندا الشمالية، وهو ما دفعهم إلى عدم المشاركة في الحكومة، كما ترفض أيرلندا أي انتهاك للاتفاق الموقع عام 1998 «اتفاق الجمعة العظيمة» لأنه جاء بعد عقود من العنف.

أضرار التأخر عن الوصول لاتفاق تجاري

ويرى «حواش»، أن هناك أضرارا من الممكن أن تصيب أطراف الأزمة وهي «أيرلندا الشمالية وأيرلندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي»، في حالة التأخر عن الوصول لاتفاق تجاري يحكم العلاقة بينهما.