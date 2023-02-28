«الخارجية الألمانية» تحذر من استمرار البناء الاستيطاني بالضفة الغربية

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين ومن ضمنها استمرار البناء الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية.

مؤتمر صحفي ألماني إسرائيلي

ونددت الوزيرة الألمانية خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، بإرهاب المستوطنين في حوارة أمس الأول، وقالت: «تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة، فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف»، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.

قلق بسبب قانون جديد

وعبرت بيربوك، عن قلقها من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع أمس الأول الأحد.