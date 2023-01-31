وزير الخارجية الأمريكي يزور الضفة الغربية في ختام جولته بالشرق الأوسط

يتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم، إلى الضفة الغربية، للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في ختام جولته الدبلوماسية المكثفة بالشرق الأوسط، وفقا لشبكة «بي بي سي».

بلينكن يسعى إلى بذل المزيد من جهود التهدئة

ومن المتوقع أن يحث «بلينكن»، الرئيس الفلسطيني على بذل المزيد من جهود التهدئة، في أعقاب قطع السلطة الفلسطينية العلاقات الأمنية مع إسرائيل، فيما تأتي الزيارة عقب هجومين مسلحين نفذهما فلسطينيون في القدس الشرقية، خلال نهاية الأسبوع، تسببا في مقتل سبعة مستوطنين إسرائيليين، وذلك بعدما شهدت الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، الخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

بلينكن يدعو فلسطين وإسرائيل إلى تخفيف التصعيد

وكان وزير الخارجية الأمريكي، وصل إلى إسرائيل، أمس، ليلتقي نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والحاجة إلى تهدئة الوضع في الضفة الغربية، ودعا بلينكن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتخاذ خطوات لتخفيف التصعيد الأخير والتوتر.

كما ناقش بلينكن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، سبل خفض حدة التوتر في المنطقة، في حين قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إنهما بحثا الجهود الجارية لخفض حدة التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيدا بدور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.