البنتاجون: تعليق بوتين العمل بمعاهدة نيوستارت النووية دعاية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إلى لجنة القوات المسلحة في الكونجرس الأمريكي، إنه لم يتم تسجيل ضياع أي أسلحة كستينجر من أوكرانيا مع تأكيد عدم وجود أي انحراف في استخدام أسلحتنا بأوكرانيا.

تعليق أمريكا على أزمة معاهدة نيوستارت النووية مع أمريكا

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب بيان صادر نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء: «تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العمل بمعاهدة ستارت يهدف للدعاية ولا يوجد له أثر عملي، وروسيا لا تمتلك الأموال التي تمكنها من بدء سباق تسليح نووي مع أمريكا».

جاءت التصريحات الأمريكية بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تعليق المشاركة في معاهدة نيو ستارت النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحدٍ روسي جديد لأمريكا.

بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وبدأت روسيا أزمتها مع أوكرانيا في نهاية فبراير 2022 مع فرض عقوبات غربية وأمريكية على روسيا التي ردت بقطع إمدادات الغاز لدول الاتحاد الأوروبي التي تضرر اقتصادها بفداحة بسبب هذا الأمر.