باحث سياسي أوكراني لقناة القاهرة الإخبارية: مخاوف من تخطيط روسيا لاستخدام «نووي»

علّق الباحث والمحلل السياسي الأوكراني، ميكولا باستون، على اتهامات روسيا لواشنطن بإمكانية استخدام سلاح كيماوي على الأرض، قائلا: «لاحظنا كثيرا من المرات أنّ روسيا تتهم الجوانب الأخرى بالأعمال التي تريد أن تقوم بها بنفسها، وهذا يثير مخاوف بأنّ روسيا ربما تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية بنفسها».

وأضاف المحلل السياسي الأوكراني، خلال مداخلة بشاشة قناة القاهرة الإخبارية: «مع ذلك يجب تعزيز المحاولات من أجل منع هذا العمل قبل وقوعه، فموقف أوكرانيا مستقر دائما، وإذا كانت هناك أي اتهامات فهي مستعدة لقبول أي تحقيق في هذه الاتهامات».

وتابع باستون: «روسيا دائما تدلي بتصريحات غير مسؤولة، وغير مبررة، ويجب أن ننظر إليها كما هي، ويجب أن نفهم جيدا أنّ الإجابة الواحدة أنّه إذا كانت هناك أي شكوك فالتحقيقات هي الفيصل».

واستطرد: «تعاني أوكرانيا من مشكلات كبيرة على كل الأصعدة، وهناك ارتفاع كبير بنسبة البطالة، وفقد الكثير من الأوكرانيين العمل، وتعتمد أوكرانيا على المساعدات التي ترسل إليها من الخارج، لكن تزايد هذه المساعدات المالية يشير إلى أنّ الدول الغربية تتوقع إنهاء هذه الحرب في الوقت القريب، ولذلك هي تريد دعم أوكرانيا لكي تكون قادرة على المقاومة والصراع وصولا لتحقيق الانتصار».