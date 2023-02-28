«صناعة النواب» توصي بدراسة إنشاء منطقة صناعية بأبوتشت في قنا

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمد محمود رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر صدقي، بشأن إنشاء منطقة صناعية بمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك لدعم الصناعة وفتح آفاق جديدة لخدمة أبناء المركز.

بروتوكول بين التنمية الصناعية ومحافظة قنا

وقال المهندس معتز محمد محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور هيئة التنمية الصناعية، إن اللجنة أوصت بضرورة توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة قنا، وعدد من المستثمرين الجادين في قنا لتوضيح الفرص المتاحة والمشروعات ذات الجدوى التي يمكن إقامتها في أبوتشت بقنا حتى يتسنى للهيئة تخصيص منطقة صناعية بمركز أبوتشت.

وأضاف محمود، أن اللجنة قررت تنظيم زيارة لمحافظة قنا ولقاء عدد من المستثمرين والتعرف على وجهات نظرهم والفرص المتاحة حتى يتم إبرام اتفاق وإقامة منطقة صناعية بأبوتشت.

من جهتها، أكدت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب عن دائرة أبوتشت، مقدم طلب الإحاطة، أن قنا من المحافظات التي تحتاج دعما لإنشاء كيانات صناعية، مشيرة إلى أن أبوتشت من أكبر المراكز كثافة ويوجد به مساحات شاسعة صحراوية ومناطق صناعية واعدة، بالإضافة إلى رغبة الأهالي إقامة مجمعات صناعية على غرار المجمع الصناعي بنجع حمادي.

مشكلة البطالة

وشددت صدقي على أن أبوتشت تعاني من البطالة بشكل كبير وخلف هذا عدد من الظواهر السلبية؛ منها الثأر وغيره، ولا بد من إيجاد متنفس حقيقي للشباب واستيعاب طاقاتهم وتحقيق أحلامهم.

ولفتت إلى أنه لا بد من الانتهاء من إقرار المدينة الصناعية بأبوتشت، وأن تكون الأراضي بسعر التكلفة في عدد من الأنشطة التكميلية بالمحافظة.

وتابعت صدقي، أن زيارة لجنة الصناعة إلى قنا سيكون لها مردود كبير للانتهاء من تخصيص المنطقة الصناعية بأبوتشت واستغلال الفرص الصناعية المتاحة حسبما تنتهي إليه اجتماعات المستثمرين والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية.