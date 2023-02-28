«الشئون الإنسانية للأمم المتحدة»: 5 ملايين شخص بحاجة لمساعدات في سوريا

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن 5 ملايين شخص يحتاجون للمساعدات الأساسية في سوريا.

كارثة الزلزال جاءت في أوقات صعبة

وأضاف «جريفيث» في كلمته اليوم، أن كارثة الزلزال جاءت في أوقات صعبة بالنسبة للسوريين، مشيرًا إلى أن الكوليرا تفشت في شمال سوريا بعد الزلزال.

وأوضح أن مرحلة البحث والإنقاذ في سوريا أوشكت على الانتهاء، وأن الأمم المتحدة أرسلت أكثر من 456 شاحنة إلى الشمال الغربي في سوريا محملة بالمواد الغذائية والتجهيزات الطبية لأكثر من مليون شخص، وترسل شحنات إضافية في الأسابيع المقبلة.

الزلزال دمر أحياء كاملة في كل من سوريا وتركيا

وأشار إلى أن فتح السلطات السورية للمعابر في شمال غرب سوريا، أمام منظمات الأمم المتحدة، ساهم في وصول المساعدات الإنسانية.

وتابع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، أنه رغم جهود الإغاثة الدولية لكن البطل الحقيقي هو السوريون، موضحًا أن الزلزال دمر أحياء كاملة في كل من سوريا وتركيا.

وذكر أن الزلزال أدي لتفاقم الوضع الإنساني في سوريا، داعيًا إلى تقديم استجابة كبيرة للتعامل مع تداعيات الزلزال بها، خاصة أن البنية التحتية في سوريا تضررت بشكل كبير، وعلى المجتمع الدولي المساهمة في إعادة إعمار سوريا.