رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وفاة 22 شخصا وإصابة 568 آخرين بوباء الكوليرا في سوريا

كتب:

أحمد عادل موسى
03:22 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
وباء الكوليرا- تعبيرية

وباء الكوليرا- تعبيرية

أعلنت السلطات السورية، منذ قليل، وفاة 22 شخصا وإصابة 568 بوباء الكوليرا في شمال غرب سوريا بعد الزلزال شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قامت منظمة الصحة العالمية، بتكثيف جهودها في إرسال 1.7 مليون جرعة لقاح مضاد للكوليرا لسوريا، ليتم توزيعها في الأسبوع الأول من شهر مارس، وذلك للسيطرة علي منع تفشي الأمراض السارية الناتجة عن انهيار المراق الصحية.

 

اقرأ المزيد:

متى رمضان 2023 في سوريا؟.. الإحصائيات الفلكية توضح موعد الصوم

رئيس «النواب»: عودة سوريا إلى محيطها ركيزة أساسية للعمل العربي

سوريا تتسلم مليوني جرعة لقاح ضد مرض الكوليرا

تفشي مرض الكوليرا في لبنان.. ماذا قال وزير الصحة؟
بقلم أحمد عادل موسى