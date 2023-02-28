وفاة 22 شخصا وإصابة 568 آخرين بوباء الكوليرا في سوريا

أعلنت السلطات السورية، منذ قليل، وفاة 22 شخصا وإصابة 568 بوباء الكوليرا في شمال غرب سوريا بعد الزلزال شرق المتوسط، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق قامت منظمة الصحة العالمية، بتكثيف جهودها في إرسال 1.7 مليون جرعة لقاح مضاد للكوليرا لسوريا، ليتم توزيعها في الأسبوع الأول من شهر مارس، وذلك للسيطرة علي منع تفشي الأمراض السارية الناتجة عن انهيار المراق الصحية.