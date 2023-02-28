 البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء المجر

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ڤيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، يرافقه وزيرا الخارجية والتنمية الاقتصادية المجريين، وسفير المجر في القاهرة أندراس كوڤاكس.

العلاقات بين مصر والمجر

ورحب البابا بضيفه ومرافقيه، وأعرب عن تقديره للعلاقات الممتازة التي تربط بين البلدين، مشيدًا بحرص المجر على الحفاظ على قيم الأسرة، ودعم حكومة المجر لمصر، والتعاون الممتد بين البلدين.

وأكد على علاقات الكنيسة الجيدة مع جميع مؤسسات الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، وكذلك مع مؤسسة الأزهر وجميع الكنائس الموجودة في مصر.

قانون بناء الكنائس

كما تحدث البابا تواضروس عن اهتمام الدولة المصرية بالمواطنة وهو ما تجلى في قانون بناء الكنائس وبناء كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بالمساواة، وزيارة الرئيس للكاتدرائية للتهنئة في عيد الميلاد، مؤكدا أننا نعمل معًا لبناء الجمهورية الجديدة، والكنيسة القبطية كنيسة مصرية وطنية وهي قوية ونشطة داخل وخارج مصر.

كما قال البابا إنه يصلي من أجل العالم كله.

التعاون الاقتصادي بين مصر والمجر

ومن جهته، أثنى رئيس الوزراء المجري على العلاقات بين مصر والمجر، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت منذ 95 عاما، وأنها علاقة طيبة على المستوى السياسي، وكذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه خلال لقائه اليوم مع الرئيس السيسي قال له إن مصر لا توجد بها أقلية مسيحية، بل كلنا مواطنون مصريون بعضنا مسلم والآخر مسيحي.

وألمح إلى أنه زار مصر عام 2011، ويرى بوضوح أن الأمور تغيرت للأفضل خلال هذه السنوات.

وأشاد بنمو التعاون الاقتصادي بين المجر ومصر، وأن الحكومة المجرية تدرس حاليًا فكرة إنشاء مصنع في مصر.