عرض عظة البابا تواضروس الأسبوعية غدا على قناة ON

كشف القمص إبراهيم موسى المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن عرض عظة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غدًا الأحد على قناة ON في تمام الساعة 11 صباحًا.

أحد رفاع الصوم الكبير

وأوضح بيان المتحدث الرسمي، أن عظة الغد بمناسبة أحد رفاع الصوم الكبير: «آخر أحد قبل بدء الصوم الكبير» في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل.

وتابع المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا يتناول خلال العظة أساسيات الحياة الروحية التي يجب أن يهتم بها الإنسان خلال فترة الصوم الكبير، وهي «الصدقة والصوم والصلاة».

وفي جانب آخر، عرضت قناة ON التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقطع فيديو قصيرا تشويقيا عن عظة البابا تواضرس والمقرر عرضها صباح غد الأحد.

أساسيات الحياة الروحية 3 أشياء

وقال البابا خلال مقطع الفيديو، إن أساسيات الحياة الروحية 3 أشياء؛ الصدقة وفي هذا يجب البحث عن المحتاجين والمستورين، الصلاة هي الصلة التي تربط المؤمن بالله، والصوم يجب أن يكون بتوبة من أجل الله.