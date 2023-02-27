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البابا تواضروس لوفد البرلمان الأوروبي: المصريون يعيشون حول النيل بروح الأسرة

كتب:

منى السعيد
02:42 م | الإثنين 27 فبراير 2023
خلال اللقاء اليوم

خلال اللقاء اليوم

 استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، وأكد خلال اللقاء أن «المصريين على مر العصور يحيون سويًا حول نهر النيل بروح الأسرة الواحدة».

وأشاد بقانون بناء الكنائس، الذي يسمح للمصريين المسيحيين ببناء كنائس جديدة، مشددا على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية «كنيسة وطنية لا تعمل بالسياسة، وتخدم جميع المصريين»، كما أكد البابا تواضروس أن علاقات مميزة تربط الكنيسة القبطية بالكنائس الأخرى في العالم.

من جهته، أعرب عضو البرلمان الأوروبي، تيري مارياني، عن سعادته بما يرى من علاقات بين كل طوائف الشعب المصري، كما أشاد بما رآه في العاصمة الإدارية الجديدة خلال زيارته لها، والتي شملت جولة في كاتدرائية ميلاد المسيح.

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