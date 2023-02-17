البابا تواضروس يهنئ أندريه زكي بإعادة انتخابه رئيسا للطائفة الإنجيلية

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية لمصر، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة، بتجديد ثقة قيادات الطائفة فيهما، للاستمرار فترة جديدة، خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم.

علاقات بين الكنائس مصرية

وتابع البابا تواضروس، في بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «نثمن ما قاما به من دور في تقوية علاقات المحبة بين الكنائس في مصر من خلال العمل المشترك على مختلف الأصعدة، ونصلي لأجل مزيد من العمل المثمر».

وهنأ المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس، والنائب البطريركي لمصر بالوكالة، القس أندريه زكي بمناسبة تمديد فترته في منصب رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر لمدة جديدة، وأيضاً الدكتور القس جورج شاكر بمنصبه كنائبٍ لرئيس الطائفة.

إعادة انتخاب أندريه زكي

جدير بالذكر أن مطران حمص كان في زيارة رعوية حالية لمصر، وأعرب عن سعادته البالغة بهذا الخبر، مشيراً إلى مجهودات الدكتور أندريه زكي الكبيرة في مصر والعالم بكل المجالات، وتمنى له كل التوفيق والنجاح بمهامه في الفترة المقبلة.

وفاز الدكتور أندريه زكي، بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، للمرة الثانية، بالإجماع، وحصد 14 صوتا من 14 عضوا بالمجلس الملي الإنجيلي العام

وفاز الدكتور القس جورج شاكر بمنصب نائب رئيس الطائفة، بإجماع أصوات أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام.