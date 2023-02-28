إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

شهدت طريق أسيوط الزراعي بالقرب من شونة قرية رميح التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وربع نقل؛ مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من شونة قرية رميح التابعة إلى مركز منفلوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من شونة قرية رميح التابعة إلى مركز منفلوط.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص هم أحمد فراج، يبلغ عمره 45 عاما، مقيم بمركز ديروط، خالد الوليد محمد، يبلغ عمره 49 عاما مقيم بمركز ديروط، أحمد مصطفى، يبلغ عمره 34 عاما مقيم بمركز ديرمواس بالمنيا، وأحمد محمد يبلغ عمره 49 عاما مقيم بأسيوط، وبدرى صلاح يبلغ عمره 28 عاما مقيم ببني غالب بأسيوط.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.