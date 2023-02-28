«الري» تبحث مع الوادي الجديد التحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفي

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إذا ناقشا موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية بالمحافظة.

الحرص على استكمال منظومة التحول للطاقة الشمسية

وخلال الاجتماع، تم استعراض مجهودات الوزارة فى تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد (الخارجة والداخلة والفرافرة)، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها.

وأكد الدكتور سويلم على متابعة الوزارة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كل الضوابط والإشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة، وعدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كل الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية، بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية.

وأشار «سويلم»، إلى حرص الوزارة على استكمال منظومة التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية بكل الآبار الحكومية بالوادي الجديد، بالشكل الذي يحقق تقليل الانبعاثات، والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي، استكمالاً للمجهودات السابقة التي أثمرت عن تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد (85) بئر جوفي بالوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة في إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد.

أهمية التحول لنظم الري الحديث بالوادى الجديد

كما تم خلال الاجتماع استعراض منظومة العدادات الذكية المستخدمة في الآبار بالوادي الجديد، التي تحقق التحكم الأمثل في السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وجرى التأكيد على أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث، بديلا عن الري بالغمر بمحافظة الوادي الجديد، الأمر الذى يؤدي لترشيد الاستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.