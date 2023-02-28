البرلمان الأوروبي يحظر تطبيق «تيك توك» على هواتف موظفيه

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الأوروبي قرر حظر تطبيق تيك توك الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، حسب مسؤول في الاتحاد، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.

إعلان قرار حظر تيك توك قريبا بشكل رسمي

وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضا على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفاً أنه من المتوقع الإعلان عن القرار قريبا.

حظر تيك توك في البرلمان الأوروبي

وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تيك توك أيضاً على هواتف الموظفين، ما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة المملوكة لشركة «بايت دانس» الصينية، وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها.