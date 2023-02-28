النشرة الدولية.. حظر «تيك توك» بالحكومة الكندية ومحاكمة «بولسونارو» في البرازيل

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، 8 أحداث تنوعت ما بين تقنية وسياسية وعسكرية، أبرزها حظر الحكومة الكندية، تطبيق «تيك توك» الصيني على الهواتف المحمولة للعاملين في المنشآت الحكومية.

وحظرت الحكومة الكندية، اعتبارا من اليوم، تطبيق «تيك توك» الصيني على هواتفها وأجهزتها لحماية البيانات، وأشارت السلطات في «أوتاوا» إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أمهلت الرئاسة «البيت الأبيض»، الوكالات الحكومية الأمريكية، شهرا للتحقق من أن تطبيق «تيك توك» الصيني غير مثبت على أجهزة وأنظمة العمل.

وثيقة: صربيا لن تكون ضد عضوية كوسوفو بالمنظمات الدولية

وفي «بلجراد»، وصف الرئيس ألكسندر فوتشيتش، محادثات حول تبني خطة «فرنسية ألمانية» لتسوية العلاقات بين صربيا وكوسوفو في العاصمة البلجيكية «بروكسل»، بالصعبة.

من جانبها، أشارت وثيقة تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو، المقترحة من جانب «الاتحاد الأوروبي»، إلى أنه لا يمكن لـ «بلجراد» و«بريشتينا» تمثيل بعضهما البعض على الساحة الدولية، مضيفة أن صربيا لن تكون ضد عضوية كوسوفو في المنظمات الدولية.

وفي البرازيل، تدرس الرئاسة إعادة جايير بولسونارو إلى البلاد بشكل إجباري، إن لم يعد طوعا مع نهاية مارس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية نقلا عن مصدر، وقال مستشار رفيع لرئيس البلاد الحالي لولا دا سيلفا، إن الرئاسة ترغب في إحالة بولسونارو إلى المحكمة في غضون الأشهر المقبلة.

ماكرون: «باريس» ستضع نموذج شراكة جديدا مع الدول الإفريقية

وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستضع نموذج شراكة جديد مع الدول الإفريقية، معلنا عن حضور أكبر للعسكريين الفرنسيين في القواعد للشركاء الأفارقة، ورحب ماكرون، بالاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية.

وفي وقت سابق، توصلت «لندن» و«الاتحاد الأوروبي» إلى اتفاق بشأن قواعد تجارية جديدة في أيرلندا الشمالية، وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن الاتفاق الجديد «إطار عمل وندسور»، سيوفر تجارة متدفقة بسلاسة داخل البلاد.

وأشار سوناك، في مؤتمر صحفي، إلى أن «إطار عمل وندسور» يحمي مكانة أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة ويصون سيادة «بلفاست»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن » الإخبارية الأمريكية.

وفي كوريا الشمالية، دعا الزعيم «كيم جونج-أون»، خلال جلسة اليوم الثاني من اجتماع حزب «العمال»، الكوري الحاكم، إلى تغيير جذري في الإنتاج الزراعي خلال سنوات قليلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

مالي: «باماكو» ستواصل التعاون مع «موسكو» في المجال العسكري

عسكريا، قال رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في مالي شوجيل كوكالا مايجا، إن توريد المعدات العسكرية الروسية إلى بلاده جعل من الممكن عكس الوضع مع الإرهاب في البلاد، مشيرا في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي»، إلى أن «باماكو» ستواصل التعاون مع «موسكو» في المجال العسكري.

اقتصاديا، تقدم مؤسس«سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، مالك «تويتر» الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إلى المركز الأول على قائمة أثرياء العالم بثروة 187.1 مليار دولار، على خلفية ارتفاع أسعار أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية، بنسبة 70%، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.