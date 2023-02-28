مسلسل علاقة مشروعة يحارب الزواج الثاني في رمضان 2023

يواصل الفنان ياسر جلال، تصوير مسلسل علاقة مشروعة؛ تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023، إذ يُقدم هذا العام قصة اجتماعية جديدة تهم قطاعا كبيرا من الأسر المصرية.

فكرة مسلسل علاقة مشروعة

ويحارب ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة، المُقرر عرضه في موسم رمضان 2023، فكرة الزواج الثاني وأثرها السلبي على الأسرة والأبناء، وكذلك العنف ضد المرأة الذي يهدم العلاقة الزوجية ويدمرها.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023

ويُعيد مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023، التعاون بين ياسر جلال ومي عمر، بعد تجربتهما في مسلسل «الفتوة».

ويشارك في بطولة مسلسل علاقة مشروعة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، والعمل مكون من 15 حلقة.