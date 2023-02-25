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قناة «ON» تعرض مسلسل «علاقة مشروعة» لـ ياسر جلال في رمضان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:10 م | السبت 25 فبراير 2023
ياسر جلال

ياسر جلال

أعلن عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن القناة العارضة لمسلسل «علاقة مشروعة» للنجم ياسر جلال طوال شهر رمضان الكريم 2023.

عرض مسلسل علاقة مشروعة على شاشة قناة «ON»

ونشر عمرو الفقي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «علاقة مشروعة» مدون بها عرضه على شاشة قناة «ON»، وعلق عليه: «علاقة مشروعة رمضان 2023».

أبطال مسلسل علاقة مشروعة 

يشارك في بطولة مسلسل علاقة مشروعة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، والعمل مكون من 15 حلقة.

مسلسل «علاقة مشروعة»، يشهد ثنائية ياسر جلال ومي عمر، مرة أخرى، بعد نجاحهم خلال دراما رمضان 2020، في مسلسل «الفتوة»، الذي دارت أحداثه في حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائي قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج في نهاية الأحداث.

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