ميمي جمال تنضم لمسلسل «علاقة مشروعة» مع ياسر جلال في رمضان 2023

تعيش الفنانة ميمي جمال، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث تُشارك في أكثر من عمل درامي، وذلك بعدما عُرض لها مؤخرًا مسلسل «مشوار الونش» بطولة الفنان محمد رجب.

وقالت مصادر لـ«الوطن» إنّ الفنانة ميمي جمال، تُشارك في مسلسل الفنان ياسر جلال، الذي يحمل اسمًا مبدئيًا «علاقة مشروعة»، ويتعاون فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مي عمر، وداليا مصطفى ومراد مكرم، والعمل من إخراج خالد مرعي.

وتواصل ميمي جمال التحضيرات الخاصة بالشخصية التي تُجسدها حاليًا، تمهيدًا لانطلاق التصوير نهاية شهر يناير الجاري.

ميمي جمال مع علا غانم في رمضان 2023

كما تُشارك الفنانة ميمي جمال، في مسلسل آخر مُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، وهو «توحة» الذي يُعيد الفنانة علا غانم إلى الساحة الدرامية بعد سنواتٍ من الغياب.

ويُشارك في بطولة مسلسل توحة، بجانب علا غانم، كل من ينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، انتصار، دنيا المصري، أحمد صيام، عابد عناني، ريم أحمد، مي القاضي، جيهان أنور، تغريد فهمي، حسام فارس، لبنى عزت، ديكور وائل عبد الله، مدير تصوير شريف هلال، منتج منفذ عاصم المنياوي، إنتاج الشمس ميديا برودكشن، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.