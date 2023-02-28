رئيس حزب العدل لـ قصواء الخلالي: قانون الأحزاب أقر منذ 40 عاما وفي ظروف سياسية مختلفة

كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون جديد يتيح دعم مالي للأحزاب بقيمة 2 مليون جنيه، قائلا إن المشروع يأتي انطلاقا للحاجة لتأسيس مرحلة جديدة سياسية مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «إمام»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القانون الحالي هو قانون جاء في عام 1977 في ظروف سياسية ومحلية مختلفة تماما عن الظروف الحالية، وكل التعديلات التي تمت على القانون حتى 2011 كانت تتعلق إما اللجنة التي توافق على الأحزاب وتشكيلها أو عدد التوكيلات الخاصة بالأحزاب.

حياة سياسية جديدة

وأشار إلى أنه بعد 40 عاما من إقرار هذا القانون، يجب التأسيس لحياة سياسية جديدة ومختلفة مع دستور جديد جرى إقراره في 2014، وجرت مشاورات منذ الفترة الماضية مع عدد من الأحزاب حول القانون، وحزب العدل له وجهة نظر في أنه يجب أن يكون هناك قانون جديد للأحزاب وليس مجرد تعديلات.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد للأحزاب يتيح دعما ماليا للأحزاب بقيمة أكثر من 2 مليون جنيه، كما أنه مرتبط بشروط معينة، متابعا أن هذه الشروط لها علاقة بالتمثيل الموجود في الحزب داخل المجالس النيابية والمحلية، فإذا أصبح لدى الحزب نائبا في البرلمان ستمنح الدولة الحزب 100 ألف جنيه نظير كل نائب أو 10 آلاف جنيه نظير كل نائب محلي بحد أقصى 2 مليون جنيه.

شؤون الأحزاب

وأشار إلى أن مشروع القانون يضمن تحويل لجنة شؤون الأحزاب لمفوضية لشؤون الأحزاب السياسية، ويكون لها ميزانيتها واستقلالها، على أن يكون لها موقع إلكتروني معلن.

ولفت أن المشروع يلزم كل الأحزاب بالإعلان كل 3 أشهر عن كل من تبرع له وكشف أسمائهم، ويعلن من خلال موقع شؤون الأحزاب لإحداث نوع من أنواع الشفافية.