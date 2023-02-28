قصواء الخلالي: الزيارات الرئاسية تمثل بُعدا جديدا لاستراتيجية التعامل المصري مع العالم

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الزيارات الخارجية لمصر أو الزيارات الرئاسية للخارج أو الوفود المصرية، سواء رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين، والعلاقات المصرية الخارجية على المستوى الرئاسي، تمثل بعدا جديدا للاستراتيجية الخاصة بالتعاملات المصرية على مستوى العالم.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أنه على مدار السنوات الماضية، استطاعت مصر في هذا الملف تحقيق خطوات كبيرة للغاية، فهي على علاقة بكل دول العالم بشكل متوازن وشديدة الخصوصية في كل علاقة.

الدبلوماسية المصرية

وأوضحت أن الدبلوماسية المصرية في السنوات الماضية كانت توصف بأنها أحادية، وبعد ذلك الأمور بدأت في التغيير، لكنت بقيت مصر إلى حالها إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبحت مصر على علاقة بالجميع، على الرغم من حالات الاستقطاب في الفترات الماضية.

مصر والصين

ولفتت إلى أن مصر على علاقة مع الصين على الرغم من علاقة الصين بأمريكا، إضافة لإقامة علاقات مع روسيا وأوكرانيا، كما أن علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي جيدة جدا، والقدرة على الدخول في صميم حل القضية الفلسطينية والبحث عن آليات وحلول وتسريع عملية السلام، وهذا ما عملت عليه مصر الفترة الماضية، والعالم أجمع أشاد به بما فيه الولايات المتحدة.