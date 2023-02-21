«النقل» لـ قصواء الخلالي: خط المونوريل الجديد سيعمل نهاية العام الجاري

أكد المهندس سيد متولي رئيس جهاز النقل البري بوزارة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية تضطلع بجهود كبيرة في مجال النقل الحضري، ويجب أن يشعر المواطنون بها، «عندما نتحدث عن إنشاء خطوط المترو، في أواخر الثمانينات حتى نهايات عام 2014، كان معدلنا 2.8 كم سنويا، لكننا الآن تخطينا الـ14 كم سنويا».

المترو يقلل من استخدامات السيارات الخاصة

أضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أنه سيجرى تشغيل خط المونوريل الجديد بنهاية العام الجاري، موضحًا أن القيمة الكبيرة لخطوط المترو الجديدة ووسائل النقل المستدامة على الاقتصاد شيء غير عادي.

وتابع رئيس جهاز النقل البري بوزارة النقل والمواصلات: «بالنسبة إلى مترو الأنفاق، فإنه يقلل من استخدامات السيارات الخاصة التي تضغط على العملة الصعبة، كما أن أماكن الانتظار تحتاج إلى رقم كبير لولا وجود المترو، وعندما تدعم الدولة الاستدامة يجب أن ندعمها، لأن هذا الأمر يصب في البعد الصحي وتلوث الهواء».

أماكن الانتظار تحتاج إلى رقم كبير لولا وجود المترو

وواصل: «قبل إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق كان يتكدس طريق صلاح سالم بالسيارات عند وجود أي مباراة، لكن الخط الثالث من المترو أنهي هذا الأمر، كما أننا خسرنا فرصة استضافة كأس العالم في عام 2010 بسبب عدم وجود نقل حضري مستدام».