قصواء الخلالي: خطاب الرئيس السيسي مع المصريين يتسم بالشفافية والوضوح

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تفقده اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، به الكثير من النقاط والرسائل الواضحة.

خطاب الرئيس السيسي للمصريين ذات مصداقية

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن الرئيس السيسي يتعامل مع المصريين بشفافية ومصداقية، حيث رأينا أداء سياسي في الخطاب السياسي.

ولفتت إلى أن خطاب الرئيس السيسي مع المصريين في السنوات الماضية به سُنة جديدة في الخطاب السياسي، وهي الشفافية والتلقائية والوضوح والمصداقية.

رسائل عامة لعقل الدولة

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي يوجه في كل لقاء أو افتتاح أو حدث رسائل عامة لعقل الدولة المصرية وخطتها المستقبلية وقراءة الدولة المصرية من خلال فكر القيادة السياسية والرئيس السيسي للمشهد المصري.

وأوضحت أن خطة تنمية وإعمار سيناء كانت حلما عميقا للدولة المصرية، وملوك مصر عبر التاريخ وعظمائها كان اهتمامهم بسيناء كبيرا للغاية، وكانت القوات المسلحة المصرية منذ آلاف السنين تتحرك إلى سيناء لحمايتها من الاعتداءات وقطاع الطرق.