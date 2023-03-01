«إكس بروجكت» نشاط طلابي بجامعة القاهرة.. يدعم مشروعات التخرج ويؤهلها لسوق العمل

تستحوذ مشاريع التخرج على جزء كبير من تفكير طلاب الجامعة بالفرق النهائية، وتكون هذه المشاريع هي بداية المستقبل والحياة العملية التي يستعد لها الطالب، ولا سيما الكليات العملية التي تتطلب إعداد مشروع تخرج، لذا يهتم النشاط الطلابي «إكس بروجكت» بجامعة القاهرة برواد الأعمال من الطلاب لتنفيذ مشاريعهم على أسس صحيحة، خلال موسمه الجديد للعام الحالي.

«إكس بروجكت» يساعد طلاب الجامعة على الإبداع

ويساعد «إكس بروجكت» طلاب الجامعة على الابتكار وخلق أفكار جديدة لاستثمار عقولهم في مجال ريادة الأعمال، بتدريبهم على يد متخصصين وخبراء في المجال ووضعهم في فرق عمل لمشاركة الأفكار بينهم بشكل مجاني، فضلا عن عرض وتمويل الأفكار والمشاريع نهاية الموسم على الممولين والمؤسسات الداعمة لأفكار رواد الأعمال الجدد من الطلاب لتحقيقها على أرض الواقع.

الكثير من مشروعات تخرج الطلاب تكون حبيسة الأدراج في الجامعات، لذا يهتم نشاط «إكس بروجيكت» بتطوير مشاريع التخرج لتكون متسعة وتناسب سوق العمل، أو لتكون نواة مشروعات ريادة أعمال خاصة بهم، وتقول زينب الحلاج إحدى المتطوعين في البرنامج وتتلقى التدريب أيضًا، لـ«الوطن» «إحنا فريق تطوعي بنساعدهم ينفذوا مشروعهم وبنعلمهم عن طريق المحاضرات»، موضحة أنّ الموسم ينتهي بمسابقة تشجيعية وجائزة لصاحب المشروع الفائز.

ابتكار ما يزيد 1000 فكرة مشروع

وخلال 8 سنوات نحج النشاط الطلابي «إكس بروجكت» في استقبال أكثر من 2500 طالب من جامعات مختلفة، وتعاون مع أكثر من 100 شركة وابتكار ما يزيد 1000 فكرة مشروع، حيث مول مشروعات كثيرة لطلاب الجامعة مثل مشروع «إعلانات تذكرة المترو» وتم تطبيقها في دولة الإمارات.