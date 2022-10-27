طلاب «هندسة عين شمس» يفوزون بالمركز الثاني في مسابقة مشروعات التخرج

نجح طلبة قسم الري والهيدروليكا بهندسة عين شمس في حصد المركز الثاني بمسابقة مشروعات التخرج التي عُقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، ويهدف مشروع التخرج الفائز إلى تطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي من خلال تقديم حلول متكاملة ومستدامة للتحديات والمتطلبات المتعلقة بالمياه، مثل إدارة الموارد المائية وتصميم شبكات المرافق وأعمال الحماية ضد السيول، وصرف الأمطار والتنمية الاقتصادية، والبيئية للمناطق الساحلية وحماية الشواطئ مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية.

دراسات الحماية ضد السيول

وتضمنت دراسات الحماية ضد السيول تحليل بيانات الأمطار من محطة الضبعة والتحليل المورفولجي لمنطقة الدراسة، ومن ثم تصميم مخططات لحماية المدينة يتضمن أربعة قنوات تمتد على طول حدود المدينة ثم تخترق المدينة وصولا إلى البحر، مما يعطي مظهرا معماريا رائعة لمجرى مائي وسط المدينة، هذا بالإضافة إلى تصميم معابر تحت خطوط السكة الحديد والطرق التي تتقاطع مع مسارات الممرات المائية، وأخيرا تم إنشاء حواجز توجيه في مناطق معينة لضمان عدم دخول مياه الأمطار للمدينة، الي جانب تصميم شبكة صرف الامطار، لمنع تجمع مياه الأمطار على الطرق وإعاقة حركة المرور.

وكجزء من تعزيز الموارد المائية للمدينة وفى إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، قام الطلبة بتصميم سد بوادي الزراقة، والذي يبعد 30 كم عن مدينة رأس الحكمة، بهدف تخزين مياه الأمطار واستخدامها في زراعة المناطق الخضراء بالمدينة.

كما تم إعداد التصميم المتكامل لشبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لخدمة المدينة بتوسعاتها المستقبلية، مع تقديم مخططات صيانة الشبكة لضمان استدامتها.

إنشاء مجموعة من موانئ اليخوت الدولية

وتم اقتراح إنشاء مجموعة من موانئ اليخوت الدولية ومراسي المراكب السياحية الدولية كجزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة الجديدة، حيث قام الطلبة بإعداد الدراسات البحرية والمورفلوجية المتعمقة لكامل ساحل المدينة بداية من تجميع البيانات ثم استخدام النماذج الرياضية لمحاكاة الظواهر الطبيعية مثل الأمواج والرياح والتيارات البحرية، ومن ثم تخطيط وتصميم موانئ اليخوت ومراسي المراكب السياحية مع مراعاة كافة الجوانب الاقتصادية والبيئية للمشروع.

دراسة اقتصادية تشمل تكاليف الإنشاء وصيانة

وقام الطلاب بدراسة اتزان خط الشاطئ للمناطق الشاطئية المتميزة بالمدينة مع مراعاة التغيرات المناخية ومن ثم تقديم الحلول المستدامة الصديقة للبيئة لحماية شواطئ المدينة من النحر وأعد الطلبة دراسات الأثر البيئي لكل المشاريع المقدمة بالإضافة إلى دراسة اقتصادية تشمل تكاليف إنشاء وصيانة هذه المشروعات.