هندسة الاتصالات بالجامعة اليابانية تناقش مشروعات التخرج الطلابية

قال الدكتور عادل بدير عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة ناقشت عددا من مشروعات التخرج للطلاب بالكلية بينها مشروع نظام تتبع ذكي قائم على إنترنت الأشياء للإشراف المستمر على الحالة الصحية والأنشطة اليومية للأطفال، ومشروع محاكاة دقيقة للرئة ومشروع عن الحوسبة السحابية.

مشروع طلابي للتتبع الذكي باستخدام انترنت الأشياء

وأضاف في بيان للجامعة ، أن الطلاب بدأوا تنفيذ مشروعات تخرج بالكلية تستغرق فصلين دراسيين تضم مشروع تشغيل أنظمة استشعار إنترنت الأشياء دون بطاريات، ومشروع نظام الكشف عن نعاس السائق لتقليل الحوادث ومشروع مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم دون وخز باستخدام حساسات مدمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع عن المباني الذكية ومشروع المدن الذكية القائمة على الطاقة المتجددة، ومشروع الكشف عن الأشياء وفحصها باستخدام وحدات معالجة الرسومات لتطبيقات الزراعة.

نظام للكشف عن نعاس السائق لتقليل الحوادث

وأشار إلى تم قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراة ببرامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب والقوى الكهربائية.

ومن جانبه أشاد الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة بالأفكار الخلاقة لمشروعات تخرج الطلاب بكلية هندسة الاتصالات والإلكترونيات بالجامعة واستخدام الطلاب في مشروعاتهم انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن ادارة الجامعة توفر كل الإمكانات للطلاب اللازمة لدعم الابتكار والإبداع لديهم وتنمية مهاراتهم، مشيرا إلى أن الجامعة تتوافر بها معامل تضم أحدث أجهزة تكنولوجيا في العالم وبعضها لا مثيل له في الشرق الأوسط ويتم فيها تدريب الطلاب بالخبرات اليابانية لتأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.